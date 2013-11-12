Индия демонстрирует наибольший рост валютных резервов с 2011 года

Самый большой скачок валютных резервов Индии позволит стране поддерживать национальную валюту на фоне обсуждения американских политиков о снижении монетарного стимулирования, передают "Вести.ru".

В октябре резервы увеличились на $6,7 млрд до $283 млрд, - самый большой месячный рост с 2011 г., который спровоцирован полтикой главы Резервного банка Индии Рагурама Раджана, который предложил местным банкам выгодные долларовые своп-контракты, чтобы спровоцировать приток капитала.

Merrill Lynch, подразделение Bank of America, спрогнозировал, что к концу марта следующего года объем валютных резервов вырастет до $305 млрд, к тому моменту, как ожидается, Федеральная резервная система США сократит программу стимулирования.

“Увеличение резервов укрепляет баланс Индии, - отметил Вивек Раджпала, стратег Nomura Holdings в Сингапуре. - Это должно помочь предотвратить чрезмерную волатильность рупии, после того как США снизят объемы количественного снижения, несмотря на то, что Индия должна ограничить риски, связанные бюджетным и внешнеторговым дефицитом."

Стабильный обменный курс будет способствовать сдерживанию стоимости импорта, при этом Раджан пытается обуздать самые быстрые в Азии темпы роста потребительской инфляции, чтобы защитить более чем 800 миллионов индийцев, живущих менее чем на $2 в день.