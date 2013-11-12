Александр Янукович проведет реструктуризацию компании «МАКО»

Акционер группы компаний «МАКО» Александр Янукович, являющийся сыном Президента Украины, принял решение о проведении корпоративной реструктуризации.

Об этом УНИАН сообщил департамент по связям с общественностью «МАКО Холдинг», входящего в группу «МАКО»

При этом департамент холдинга в сообщении передал слова единственного акционера «МАКО» Александра Януковича о том, что основными целями реструктуризации являются консолидация и структурирование активов, улучшение корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности группы.

«Кроме того, реструктуризация позволит повысить уровень прозрачности и открытости информации об активах и деятельности группы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, при проведении реструктуризации планируется внедрить лучшие мировые практики построения и управления бизнесом. С этой целью к проекту реструктуризации будут привлечены международные консалтинговые компании, имеющие большой опыт проведения подобных проектов – PricewaterhouseCoopers и EY (ранее Ernst&Young).

«Указанные компании были выбраны по результатам проведенного тендера, в котором также принимали участие такие авторитетные консалтинговые и юридические компании, как Baker&McKenzie, Deloitte, KPMG и BDO», - уточнила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, суммарные активы группы «МАКО», принадлежащей Александру Януковичу, по итогам 2011 года составили 1,71 млрд грн.

Эта сумма включает данные о результатах деятельности компании «МАКО Холдинг», «Всеукраинского банка развития» («ВБР») и всех дочерних предприятий группы «МАКО».

Компания «МАКО Холдинг», входящая в группу «МАКО», в 2012 году получила прибыль в размере 197 млн грн против чистого убытка в 3,46 млн грн в 2011 году.

ЧАО «МАКО Холдинг» (Донецк) занимается строительством зданий, сдачей в аренду собственной недвижимости. Компания, в частности, предлагает в аренду помещения собственного объекта недвижимости по просп. Панфилова в Донецке.

Предприятия группы «МАКО» работают на рынке Украины с 2009 года. На 1 января 2012 года в состав холдинга входило 16 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, а также банк «ВБР». Среди основных направлений группы – девелопмент и строительство, финансовый сектор и угольная промышленность.

Собственником группы «МАКО» является старший сын Президента Украины Александр Янукович.