Лукаш обещает упростить работу нотариальных контор

Минимизация расходов населения и упрощение предоставления нотариальных услуг — один из ключевых приоритетов работы Министерства юстиции.

Об этом заявила министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью газете “Урядовий кур‘єр”.

Она отметила, что Минюст будет поддерживать нотариат и в то же время защищать граждан и совершенствовать законодательство.

“Рынок, например, станет более цивилизованным, если мы введем единые тарифы за услуги во всех регионах, защитив людей от ценовых «турбулентностей», - сказала она.

В поддержке, по ее словам, нуждается и государственный нотариат, потому что на время мы о нем забыли, а он работает с малообеспеченными категориями населения.

“С первого дня работы я настаивала на активизации государственных нотариальных контор, поскольку перед этим новая концепция работы нотариата предусматривала создание единого нотариата, следствием которого могло стать сокращение государственных нотариальных контор. При этом сегодня в государственных нотариальных конторах обслуживаются люди преклонного возраста, пенсионеры, которые еще ментально не готовы вообще слышать слова «частный нотариус», «частный предприниматель». Они доверяют исключительно органам государственного нотариата. Безусловно, люди должны иметь альтернативу: идти им к частному или государственному нотариусу. И это доверие нужно лелеять и поддерживать. У нас есть программа, которую мы вскоре представим. Она никак не отразится на государственном бюджете, но создаст нормальные, цивилизованные условия для записи на прием, организацию электронной очереди для граждан. Поэтому наши государственные нотариальные конторы мы будем поддерживать и средствами технического прогресса”, - объяснила Лукаш.