Кредитное мошенничество растет параллельно с ростом кредитования - эксперт

Рост рыночного предложения кредитов в Украине активизирует мошеннические схемы и операции, сообщили журналистам эксперты международного бюро кредитных историй (МБКИ) на Украинском банковском форуме при содействии Института Адама Смита.

Согласно сообщению, с одной стороны активизировались мошенники, которые стремятся целенаправленно обмануть банки, с другой стороны - заемщики, которые стремятся получать все новые и новые кредиты, скрывая свою кредитную историю, или предоставляя неправдивую информацию.

По данным бюро, доля заемщиков, получивших кредит в 2013 году, которые не платят по кредиту с первого платежа, составляет 1,2%. Значительной части недобросовестных заемщиков до 25 лет, что частично объясняется недостаточным уровнем ответственности, высоким уровнем безработицы. Наибольший уровень мошенничества отмечается в Киеве, Одесской, Харьковской, Закарпатской и Херсонской областях.

По мнению экспертов бюро, основой противодействия мошенничеству с кредитными ресурсами является межбанковский обмен, который может быть реализован на рынке при помощи бюро кредитных историй. МБКИ разработало и внедряет специальные системы верификации клиентов на основе обмена информацией между кредиторами, что должно существенно снизить уровень мошенничества.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-сентября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 2,98%, или 2,161 млрд грн. По информации Нацбанка, в сентябре банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,92%, или 16,188 млрд грн, - до 860,740 млрд грн. Объемы кредитования физических лиц выросли на 0,41%, или на 675 млн грн, - до 166,667 млрд грн.