Миндоходов обсудит с общественностью вопрос определения таможенной стоимости товаров

Министерство доходов и сборов Украины совместно с представителями общественных организаций намерено найти наиболее приемлемый механизм определения таможенной стоимости товаров при осуществлении экспортно-импортных операций, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги специального селекторного совещания в министерстве, собравшего более 700 участников.

Как отмечается, участники совещания согласились с предложением министра Александра Клименко продумать вариант переноса процедуры определения таможенной стоимости на этап пост-аудита, что предполагает повышение ответственности брокеров и субъектов внешнеэкономической деятельности. Кроме того, представители общественности поддержали планы министерства о дальнейшей автоматизации всех процессов на таможне, но обратили внимание на проблемы с использованием сканеров, GPS-замков для досмотра грузов и мониторинга транзита в Одесском порту.

В ответ Клименко заявил, что отказываться от столь эффективных инструментов контроля грузов в Миндоходов не планируют, но исполнители, дискредитирующие своими действиями такое начинание, от ответственности не уйдут.

«С начала использования электронных замков объем транзита через Одесскую таможню упал в 7 раз. То есть мы делаем вывод, что раньше речь шла о псевдотранзите, когда груз заявлялся как транзитный, пошлины с него не платились, но разгружался он на территории Украины», - цитирует пресс-служба Клименко. - «Что касается сканеров, то их использование позволило увеличить уровень добровольной уплаты пошлин на 4-8 млн грн в день. При этом никаких жалоб нет, мы постоянно отслеживаем ситуацию через Мониторинговый центр».

По словам Клименко, по состоянию на 11 ноября в очереди на сканирование стояли не более 60 автомобилей.

«Мы видим отдельные попытки дискредитировать эти технологии через СМИ, но мы не поддадимся на провокации», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины продолжает внедрять европейские стандарты в вопросе регулирования деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, таким образом рассчитывая облегчить выход украинских предприятий на рынки ЕС и других стран-торговых партнеров Украины. С начала 2013 года Миндоходов оформило экспортно-импортных сделок на 100 млрд долл. Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко не раз заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

Справка УНИАН. Система сканирования грузов в режиме импорт и транзит, а также частично экспорт внедрен с 5 августа текущего года. Среднесуточный пропуск контейнеров и грузовиков составляет 150 машин в выходные дни и 550 машин в рабочие дни – в зависимости от пропускной способности порта, где стоит сканер, а также наличия оригиналов документов для прохождения таможенных процедур.

Само по себе сканирование является бесплатным. Кроме того, оно не требует разгрузки и погрузки грузов, которая обходится грузовладельцам в среднем от 1500 до 15000 грн за одно транспортное средство.