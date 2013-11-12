После длительных переговоров главные инститы Европейского Союза - Европарламент и Европейский совет – согласовали бюджет ЕС на 2014 год.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, бюджет ЕС на 2014 год предусматривает 142,6 млрд евро поступлений и 135,5 млрд евро выплат.

Свыше 11 млрд евро пойдет на стимулирование роста и новых рабочих мест; 50 млрд – на социальные программы и программы территориального единства; 56 млрд – на гармоничное и экологическое развитие, 6 млрд выделено на укрепление позиций ЕС в мире.

Бюджет Европейского Союза составляет около 1% от ВВП ЕС. Он значительно меньше бюджетов больших государств-членов Евросоюза.

Комментируя договоренность, Европейский комиссар по бюджетным вопросам Януш Левандовский отметил, что бюджет «предоставляет такие нужные инвестиционные возможности для европейского бизнеса, для ученых, студентов, для городов и регионов – именно тогда, когда эти инвестиции очень нужны».

Кроме того, бюджетная договоренность является «ключевым шагом в направлении к принятию следующего Рамочного многолетнего бюджета ЕС (2014-2020 годы)», - считает комиссар.