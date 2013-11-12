На общественное обсуждение вынесут несколько моделей всеобщего декларирования доходов

Министерство доходов и сборов Украины рассматривает всеобщее обязательное декларирование доходов как компенсаторный механизм снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и обещает представить общественности несколько механизмов обязательного декларирования доходов граждан, введение которого может быть осуществлено уже в 2014 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги специального селекторного совещания в министерстве, собравшего более 700 участников.

«Мы понимаем всю важность этой инициативы и то, что она будет касаться каждого гражданина. Поэтому мы вынесем на обсуждение сразу несколько моделей общеобязательного декларирования, которые были разработаны вместе с партнерами – консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers на основе лучшего мирового опыта», - цитирует пресс-служба министра Александра Клименко.

Он добавил, что, представив модели, Миндоходов будет ждать от бизнеса предложений и замечаний, чтобы вместе выбрать наиболее приемлемую модель.

Со своей стороны представители общественности отметили важность предложенного диалога с министерством и эффективность его проведения в формате видеоселектора.

Как сообщал УНИАН, по данным Миндоходов, введение обязательного всеобщего декларирования, запланированное на 2014 года, позволит привлечь в бюджет порядка 20-25 млрд грн дополнительных доходов.