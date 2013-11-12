Минфин намерен привлечь у населения через казначейские обязательства до 3 млрд грн

Министерство финансов Украины в следующем году планирует разместить казначейские обязательства среди населения и привлечь в Госбюджет 2,6-3 млрд грн посредством этого инструмента, сообщила журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Доверие восстанавливается, но сегодня мы должны предложить рынку другие инструменты. За 2 года мы привлекли на внутреннем рынке около 7 млрд долл., в то время как все наши внешние займы составляют 14,3 млрд долл. Поэтому мы понимаем, что емкость рынка хорошая, и в следующем году планируем разместить казначейские обязательства на 2,6-3 млрд грн», - сказала она.

По словам Пахачук, в рамках программы заимствований на 2014 год Минфин намерен выпустить казначейские обязательства в национальной валюте и долларах США с фиксированной ставкой доходности, а также новый вид обязательств, индексированных на валютный курс. «Есть категория физлиц, которые руководствуются слухами. Мы предложим облигации в гривне, индексированные на курс доллара, для тех, кого беспокоят девальвационные ожидания», - пояснила она.

Представитель Минфина отметила, что развитие внутреннего долгового рынка предоставляет альтернативные возможности для финансирования. «Нас часто спрашивают – каков сценарий «Б», если не будет внешних займов и так далее. Наш сценарий «Б» - фондирование с внутреннего рынка», - сказала Пахачук. По ее словам, если банкиры, которым в ходе размещения казначейских обязательств предстоит «бумажная» работа, поддержат инициативу Минфина, то помимо внедрения индексированных обязательств будет расширено количество банков-агентов Минфина по размещению обязательств правительства.

Как сообщал УНИАН, в октябре директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук сообщала о намерениях Минфина начать размещение казначейских обязательств в национальной и иностранной валютах с начала 2014 года, в результате которого Минфин планирует привлечь порядка 2,6 млрд грн в эквиваленте. Минфин намерен привлекать банки, чтобы они осуществляли распространение облигаций среди физических лиц, при этом ключевым требованием к таким банкам будет наличие широкой сети отделений по всей территории Украины.

В ноябре 2012 года Министерство финансов Украины завершило размещение казначейских обязательств для физических лиц серии «А» в объеме 100 млн долл. и с 30 ноября того же года начало размещение серии «Б». Данные размещения проводились через учреждения "Ощадбанка".

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 11 ноября, с начала года в госбюджет поступило 108,432 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,497 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,017 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Доходы госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн. В то же время, остаток средств на едином счете Госказначейства в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.