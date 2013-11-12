Нацбанк не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов в гривню

Национальный банк Украины не рассматривал и не планирует рассматривать вопросы конвертации валютных вкладов в гривню, сообщил журналистам член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

«Журналисты будоражат население какими-то слухами. Я уполномочен заявить от имени руководства Нацбанка, что Национальный банк не рассматривал, не рассматривает и не планирует рассматривать вопросы конвертации валютных вкладов в гривню», - сказал он.

Как отметил Дубихвост, Национальный банк принимает меры по снижению доли валютных вкладов. В частности, через нормы обязательного резервирования, позицию в отношении закона о фонде гарантирования, предусматривающего диверсификацию взносов в фонд в зависимости от валюты. По его словам, эти усилия не прошли даром, и в качестве подтверждения Дубихвост привел официальную статистику, согласно которой чистый спрос населения на валюту за 10 месяцев текущего года снизился до 1,157 млрд долл. (в эквиваленте) с 8,454 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. «За этот период кредиты в валюте снизились на 1,5 млрд долл., в то время как прирост валютных вкладов составил 3 млрд долл., то есть население принесло в банковскую систему вдвое больше валюты, чем купило», - отметил член правления Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц (678,7 млн долл.). Покупка наличной валюты населением превышает ее продажу третий месяц подряд – в августе-октябре, после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.

В то же время, по итогам января-октября текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,157 млрд долл. (в эквиваленте),что в 7,3 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года в 8,454 млрд долл. (в эквиваленте).

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в октябре снизились на 87,9 млн долл. и по состоянию на 1 ноября 2013 года составили 22,890 млрд долл.

Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте), что вдвое меньше предыдущего месяца.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 1,007 млрд долл. меньше показателя на 1 октября; с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.

В октябре-ноябре текущего года в ряде СМИ появилась информация о возможных инициативах Национального банка Украины по конвертации валютных вкладов граждан в гривню, которая впоследствии была опровергнута регулятором как «не соответствующая действительности и противоречащая здравому смыслу».