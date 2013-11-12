Украина должна заплатить 17,7 млрд грн по займам до конца года

Украина должна уплатить по займам в общей сложности 17,7 млрд грн до конца текущего года, сообщила журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«По обязательствам на этот год осталось уплатить в ноябре 13,5 млрд грн и 4,2 млрд грн в декабре. В общей сложности - посчитайте. Из них в валюте - 600 млн долл., с учетом завтрашних 300 млн долл.», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch оценило предстоящие выплаты Украины по кредитам и процентам МВФ по состоянию на начало октября в 1,7 млрд долл. По информации Минфина, на начало октября объемы предстоящих выплат по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги, составляли 1,850 млрд долл.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 11 ноября, с начала года в госбюджет поступило 108,432 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,497 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,017 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%. В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.