Fitch понизил рейтинги 11 украинских компаний

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах 11 украинских компаний до «В-» с «В» с негативным прогнозом в связи со снижением до аналогичного уровня суверенного рейтинга страны.

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на его корпоративном сайте.

В частности, понижены рейтинги агрохолдингов «Авангард», «Кернел», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», «Укрлендфарминг», энергетического холдинга «ДТЭК», горно-металлургических «Метинвест» и Fintest Trading, горно-обогатительной компании «Ferrexpo», а также транспортной «Лемтранс» и НАК «Нафтогаз».

«Рейтинговые действия в иностранной валюте связаны со страновыми ограничениями, а в национальной отражают ухудшение экономических перспектив Украины, в том числе ожидание снижения темпов роста ВВП и рисков ухудшения бизнес-среды, которые могут повлиять на деятельность компаний», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом. Кроме того, был снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В».

Тогда же агентство Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочные кредитные корпоративные рейтинги двух крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом для обоих холдингов.