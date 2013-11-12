Лондонские банки проведут учения по отражению кибератаки

Симуляция кибератаки на банки и финансовые учреждения для проверки существующих систем безопасности будет проведена в Лондоне во вторник вечером, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Digit.ru.

Банкиры и чиновники соберутся в деловом центре Лондона в Plaisterers' Hall, чтобы оценить, как банки и компании координируют свои действия с властями в случае атаки киберпреступников на биржи, социальные сети и оптовые рынки, сообщает агентство Рейтер. Кроме того, сотни людей будут участвовать в тестировании систем безопасности из офисов.

Учения, получившие название "Недремлющая акула II", станут одними из крупнейших в мире. Ранее в этом году подобные испытания проводились в Нью-Йорке.

"Хакерские атаки сегодня распространены и разнообразны, цели мошенников варьируются от систем обработки данных до деловой информации. У нас есть возможность исправить возможные ошибки в системах защиты до наступления реальной опасности", - считает эксперт аналитической фирмы KPMG Стефен Боннер.

Организаторами лондонского мероприятия выступили Банк Англии, Казначейство и Управление по финансовому поведению. В учениях будут участвовать такие крупные банки, как Barclays, BNP, Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs и др. Британский банк Lloyds будет выступать в качестве наблюдателя, сообщают источники.