На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару до 8,23/8,24

Во вторник, 12 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2300/8,2400 грн/долл. по сравнению с 8,2180/8,2235 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0345/11,0520 грн/евро с 10,9905/11,0020 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2500/0,2505 с 0,2496/0,2501 грн/рубль на 12.00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8850 (+0,3450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3360/1,3415.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2045/8,2070 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,9885/10,9960 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2510/0,2515 грн/рубль.