«Украинская экологическая страховая компания» признана банкротом

Хозяйственный суд Киева 11 ноября признал "Украинскую экологическую страховую компанию" банкротом и открыл ликвидационную процедуру, сообщается на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Согласно законодательству срок ликвидационной процедуры составляет 12 месяцев.

Также сообщается, что 8 ноября 2013 года на очередном заседании комитета кредиторов компании дирекция МТСБУ рекомендовала кредиторам принять решение о признании должника банкротом и начать ликвидационную процедуру.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Нацкомфинуслуг приостановила действие лицензии на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), выданную ЗАО «Украинская экологическая страховая компания».

Справка УНИАН. «Украинская экологическая страховая компания» работает на рынке Украины с 2000 года. Основным направлением деятельности компании является экологическое страхование, страхование имущества, личное страхование.

Основным акционером является украинская компания "Керри-Трейд" (40,6000% акций).