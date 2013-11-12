Инфляция в Великобритании замедлилась до 2,2%

Инфляция в Великобритании в годовом выражении в октябре снизилась до самого низкого уровня более чем за год. Снижение инфляции должно позволить Банку Англии сохранить процентные ставки на прежнем уровне при условии снижении безработицы, сообщают Вести.ru.

В годовом выражении инфляция снизилась до 2,2% по сравнению с 2,7% в сентябре, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с сентября 2012 года.

В месячном выражении показатель составил 0,1%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали показателя в годовом выражении на уровне 2,5%, а в месячном - на уровне 0,3%.

Замедление темпов роста потребительских цен было обусловлено падением цен на бензин и другие виды топливо, также розничные магазины снижали цены, чтобы привлечь клиентов.

Сейчас цель Центрального банка по инфляции составляет 2%.

Руководство Банка Англии ранее заявляло, что не будет рассматривать повышение процентных ставок, до тех пор пока уровень безработицы не снизится до 7% или ниже.

Тем не менее ставки могут быть повышены, если прогнозы по инфляции будут предполагать сохранение показателя ниже 2,5% в течение 18-24 месяцев. При этом инфляция продолжает превышать темпы роста заработной платы в стране.