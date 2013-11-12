Миндоходов намерено активизировать диалог с китайскими инвесторами

Министерство доходов и сборов Украины готово активизировать сотрудничество с китайским бизнесом и предлагает китайским инвесторами прозрачные и понятные решения в налоговой и таможенной сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной республики в Украине Чжаном Сиюнем.

«Мы ответственны за налоговую и таможенную систему. Мы видим свою задачу в обеспечении удобных условий развития бизнеса. Мы постараемся обеспечить все так, чтобы китайский бизнес чувствовал себя здесь как дома. Мы хотим сделать максимально прозрачной, доступной и эффективной налоговую систему, таможенную систему», - сказал Клименко.

Он отметил, что взаимоотношения с КНР всегда носили приоритетный характер и были одним из ведущих направлений сотрудничества. По словам Клименко, Украина заинтересована в том, чтобы как можно больше китайских компаний открывали представительства в Украине.

В ходе беседы стороны отметили результативность поездки правительственной делегации в Китай в конце сентября текущего года. Результатом поездки стал рост интереса китайского бизнеса к реализации проектов в Украине.

«Мы надеемся, что во время готовящегося визита Президента Украины Виктора Януковича в Китай будет подписана большая программа двухстороннего сотрудничества до 2017 года, благодаря которой товарооборот между нашими странами должен вырасти до 20 млрд долл. Мы видим ту зону ответственности, которая выпадает на наше министерство в ходе реализации этой программы. И мы постараемся обеспечить все так, чтобы китайский бизнес чувствовал себя здесь как дома», - сказал Клименко.

В свою очередь, посол КНР сказал, что в ходе планирующегося на декабрь визита главы украинского государства в Китай будет подписано много документов двустороннего характера. «Будут документы по сотрудничеству в реальных сферах – энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктурном строительстве. Наши отношения находятся на высшей точке за всю историю их развития. Но мы готовы к новому подъему отношений и сотрудничества, - отметил посол. – В Украине работают многие китайские компании, занятые в сфере строительства, аграрной отрасли, сфере коммуникации. Наш бизнес постоянно благодарит правительство Украины за поддержку - политическую и экономическую поддержку, и особенно налоговую поддержку. Мы с надеждой смотрим на дальнейшее сотрудничество».

Как сообщал УНИАН, в сентябре Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что развитие торгово-экономического сотрудничества является ключевой составляющей украинско-китайских отношений. В свою очередь первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов сообщал, что Украина заинтересована в привлечении инвестиций из Китая для реализации масштабных проектов, а также в увеличении доли высокотехнологичных товаров во взаимной торговле с КНР.

По итогам 2012 года товарооборот между Украиной и Китаем достиг почти 10 млрд долл.