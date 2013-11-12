Янукович критикует деятельность Минэкономразвития, Минрегионстроя и Минпромполитики

Президент Украины Виктор Янукович критикует деятельность Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства промышленной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня во время встречи с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Украины Янукович отметил, что проблемы в экономике вызваны не только мировым экономическим кризисом, но и неудовлетворительным менеджментом Министерства экономического развития и торговли.

«Программа активизации экономики не запущена. Следствие - не предусмотрены те мероприятия, которые, я сказал бы, смягчили бы негативные последствия», - сказал Президент.

Кроме того, Янукович раскритиковал деятельность Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «Программы, которые подготовлены, которые нужно сегодня уже запускать, и нужно, чтобы они начинали работать в строительстве жилья, не запущены. Они ожидают, условно говоря, когда придет эффективный руководитель и начнет работать над этим вопросом», - отметил он.

Глава государства также выразил неудовлетворение работой Министерства промышленной политики. «Министерство промышленной политики, к сожалению, не заработало. В чем там причины - кадровые причины или организационные, но оно сегодня не работает», - сказал он.

По информации пресс-службы, во время встречи председатель профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Василий Мойсюк рассказал, что представители профсоюза до сих пор не смогли встретиться с министром.

«С того времени, как Вы подписали Указ о создании Министерства промышленной политики, на сегодня они не развернули работу», - отметил Мойсюк, обращаясь к Президенту.

Председатель Наблюдательного совета ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимир Приходько во время встречи отметил, что Кабинет министров должен помочь производителю железнодорожного транспорта в решении вопроса импорта продукции в Российскую Федерацию.

«Мы обращаемся к Кабинету министров, чтобы получить поддержку, чтобы это был равный разговор. С нами особенно разговаривать не хотят в Российской Федерации. Одно дело - предприятие, а другое - Кабинет министров».

Янукович отметил, что по итогам встречи с представителями УСПП и Федерации профсоюзов даст поручение Кабинету министров. «Данные поручения сейчас уже пойдут Кабинету министров, и я предупредил Азарова, чтобы завтра уже на правительстве все это было рассмотрено. Завтра, немедленно», - сказал глава государства.

«Мы проанализируем состояние дел практически по всем направлениям и по всем тем отраслям, в которых у нас сегодня есть наибольшая проблема. Если посмотреть на спад производства, он больше всего состоялся в экспортоориентированных отраслях экономики», - заметил Президент.

Как сообщалось, Президент провел встречу с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Украины и обсудил с ними проблемы развития экономики государства. Накануне, 11 ноября 2013 года, председатель ФПУ Юрий Кулик обратился к Президенту с письмом, в котором, в частности, отметил, что «Федерации профсоюзов Украины поступают многочисленные обращения от профсоюзных организаций, членов профсоюзов, в которых выражается глубокая обеспокоенность ухудшением на протяжении последних месяцев экономического положения предприятий из-за осложнения производственных связей с партнерами, в частности в Российской Федерации и других странах СНГ».