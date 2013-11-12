Минфин привлек в госбюджет 653,7 млн грн и 252,3 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 12 ноября, привлекло в государственный бюджет 653,721 млн грн и 252,346 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Большую часть средств в национальной валюте в размере 598,620 млн грн Минфин привлек по единственной поданной заявке на приобретение краткосрочных облигаций сроком обращения 21 день по ставке 4%, размещение которых ранее планировалось проводить по средам. Также Минфин привлек 55,101 млн грн по трем поданным заявкам на приобретение 5-летних облигаций по ставке 14,25% годовых.

Большую часть средств в иностранной валюте в размере 232,481 млн долл. Минфин привлек по семи поданным заявкам на приобретение годовых облигаций в иностранной валюте (долларах США) по средневзвешенной доходности 7,88% годовых. Также министерство привлекло 10,194 млн долл. по двум поданным заявкам на приобретение 2-летних облигаций по ставке 8,75% и 9,671 млн долл. по одной из двух поданных заявок на приобретение полугодовых облигаций по ставке 7,75%.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,671 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 6 ноября привлек в госбюджет 458,934 млн грн в результате дебютного размещения краткосрочных облигаций внутреннего госзайма сроком обращения 21 день по средневзвешенной доходности 4,03% годовых, размещение которых министерство намерено проводить каждую среду.

На предыдущем аукционе 5 ноября Минфин привлек 49,886 млн долл. и не размещал облигации в национальной валюте. Помимо введения практики размещения краткосрочных облигаций, с ноября Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 12 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,936 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,214 млрд грн, нерезидентов - 3,676 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 11 ноября, с начала года в госбюджет поступило 108,432 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,497 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,017 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Доходы госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн. В то же время, остаток средств на едином счете Госказначейства в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.