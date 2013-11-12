Минфин хочет выйти на внешний рынок заимствований
Министерство финансов Украины намерено выйти на внешний рынок заимствований до конца текущего года при снижении стоимости займов для Украины, сообщила журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.
По словам Пахачук, стоимость внешних займов остается высокой. «Сегодня стоимость - свыше 10%, что мы не можем себе позволить. Всегда имеем возможность, но будем ждать стабилизации рынка. Вопрос не в закрытости рынка, а в стоимости займов», - сказала она.
По мнению представителя Минфина, высокая стоимость займов не связана с недавним понижением суверенных рейтингов, и наша страна остается интересной для инвесторов. «Едут со всего мира и говорят, что рейтинги - это хорошо, но тем не менее инвесторы предпочитают сами определять свою политику инвестирования и анализировать страну самостоятельно», - отметила Пахачук.
В то же время она выразила надежду, что недавнее понижение рейтингов было последним и в дальнейшем рейтинги страны будут только повышаться. «Если мы не ответим тем вызовам, которые стоят перед нашей страной в монетарной и финансовой сфере, то наверное, мы занимается чем-то не тем», - резюмировала Пахачук.
Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 8 ноября понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов. В результате понижения рейтингов доходность 10-летних украинских еврооблигаций выросла почти до 10% в пятницу вечером.
Международное агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «B-» с негативным прогнозом 1 ноября, агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения рейтинга 20 сентября.
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%. В том числе прямой госдолг Украины в сентябре вырос на 738 млн долл., или на 1,33%, - до 56,418 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 281 млн долл., или на 1,08%, - до 26,286 млрд долл.
В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.
Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.