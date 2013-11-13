В Швецию неожиданно вернулась дефляция

В Швецию неожиданно в октябре вернулась дефляция, что спровоцировало падение шведской кроны к евро до минимума с июня 2012 года, передают Вести.ru.

Участники рынка считают, что ЦБ Швеции пойдет на ослабление денежно-кредитной политики.

Потребительские цены в октябре снизились на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,2%.

Вышедшая статистика стала лишним подтверждением того, что инфляционные ожидания в стране находятся на крайне низком уровне.

После того как ЕЦБ снизил ставки, начали расти ожидания смягчения политики со стороны Банка Швеции.

Шведская крона упала к евро до отметки 8,9138 - самого низкого уровня с 11 июня 2012 г. В паре с долларом шведская валюта опустилась до отметки 6,656 - минимума с 6 сентября. Отметим, что из 16 валют, входящих в индекс доллара, крона показала худшую динамику.

На последнем заседании ЦБ Швеции регулятор решил сохранить ставку на уровне 1%, при этом двое из шести членов правления Банк Швеции высказались за сокращение ставки.