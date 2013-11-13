Профицит внешнеторгового баланса Казахстана снизился на 31% - до 25,6 млрд долл.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 31% - до 25,64 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот в январе-сентябре составил 95,7 миллиарда долларов (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,8%), в том числе экспорт - 60,69 миллиарда долларов (снижение на 6,8%) и импорт - 35,05 миллиарда долларов (на 5% больше), передает РИА "Новости".

Экспорт в страны Таможенного союза в январе-сентябре 2013 года составил 4,6 миллиарда долларов, что на 4,1% меньше, чем в январе-сентябре 2012 года, импорт составил 13,1 миллиарда долларов, превысив прошлогодний показатель на 4%.

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