Оптовые цены в Японии выросли на 2,5%

Оптовые цены с начала года по октябрь выросли на 2,5%, сообщает сегодня Банк Японии, передают Вести.ru.

Оптовые цены измеряет цену по которой компании предлагают товары и услуги друг другу. Вышедшие данные совпали с прогнозом, в сентябре показатель составлял 2,2%.

Средняя окончательная цена - цена на конечную продукцию предприятий - выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Внутристрановые окончательные цены на товары, которые наиболее приближены к индексу потребительских цен, выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом.

Стоит отметить, что оптовые цены часто выступают опережающим индикатором инфляции.

Напомним, что инфляция в Японии является одним из ключевых показателей, так как власти страны поставили задачу побороть дефляцию и в течение двух лет достигнуть роста потребительских цен в 2%.