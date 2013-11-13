Оптовые цены в Японии выросли на 2,5%
Оптовые цены с начала года по октябрь выросли на 2,5%, сообщает сегодня Банк Японии, передают Вести.ru.
Оптовые цены измеряет цену по которой компании предлагают товары и услуги друг другу. Вышедшие данные совпали с прогнозом, в сентябре показатель составлял 2,2%.
Средняя окончательная цена - цена на конечную продукцию предприятий - выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом.
Внутристрановые окончательные цены на товары, которые наиболее приближены к индексу потребительских цен, выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом.
Стоит отметить, что оптовые цены часто выступают опережающим индикатором инфляции.
Напомним, что инфляция в Японии является одним из ключевых показателей, так как власти страны поставили задачу побороть дефляцию и в течение двух лет достигнуть роста потребительских цен в 2%.