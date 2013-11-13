Стоимость золота упала до минимума за месяц

Стоимость золота снизилась к концу торгов вторника, 12 ноября, до минимума за месяц на фоне возможного сокращения программы по стимулированию экономики в США.

К закрытию торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 9,9 доллара, или 0,8%, - до 1271,2 доллара за тройскую унцию, передает ПРАЙМhttp://www.1prime.ru/commodities/20131113/770382226.html.

Во вторник, 12 ноября, глава центробанка Далласа Ричард Фишер порекомендовал рынкам готовиться к возможному раннему сокращению QEIII. Кроме того, руководитель центробанка Атланты Дэннис Локхарт заявил, что ФРС будет активно обсуждать возможность сокращения объемов программы по выкупу активов в декабре.

Эксперты полагают, что рынок выглядит обеспокоенным из-за того, что сокращение количественного смягчения может рано или поздно начаться, сильный курс доллара и в целом хорошая экономическая статистика снижают интерес к драгметаллам.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Федеральная резервная система США сохранила диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц.

В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%.

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