15 крупнейших банков мира подозреваются в манипуляциях на рынке Forex

15 крупнейших банков мира оказались под подозрением британских властей, расследующих манипуляции на валютном рынке Forex.

Главный финансовый регулятор Великобритании - The Financial Conduct Authority (FCA) - начал расследование еще в середине октября, но тогда никаких деталей не было известно.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times, FCA интересуется действиями следующих банков: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered и UBS. Еще пять банков пока не раскрываются.

Но FCA - не единственный, кто ведет расследование манипуляций на Forex. Подобными действиями занимаются еще шесть регуляторов, в том числе Швейцарии, США и Гонконга. Их интересуют действия банков на самом ликвидном валютном рынке - евро/доллар, на долю которого приходится почти треть из 5,3-триллионного долларового объема дневных торгов.

Британский регулятор следил за рынком Forex около двух лет. Источник FT говорит, что расследование было начато после жалоб некого «осведомителя». Это уже второе крупное расследование, начатое по инициативе британских властей. В прошлом году разразился скандал с манипулированием лондонской межбанковской ставкой Libor, в результате которого крупнейшие банки мира уже выплатили штрафы на общую сумму 3,5 млрд долл.

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