АЗАРОВ: ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Главный вопрос для национальной экономики – нормализация отношений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Вопрос №1 для национальной экономики – нормализация отношений с Россией», - отметил Азаров.

По его словам, это можно считать приказом власти от реального сектора экономики.

«Промышленники и предприниматели решение этой проблемы (нормализация отношений с Россией – УНИАН) связывают с возможностью преодолеть негативные тенденции», - отметил Азаров.

По его словам, Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров предпринять целый ряд мер для разблокирования отношений с Российской федерацией.

«Урегулированию возникших двусторонних отношений была посвящена встреча на уровне президентов Украины и России. Это главная позиция и всех моих переговоров с главой правительства РФ», - отметил Азаров.

Он напомнил, что во время последней встречи было достигнуто взаимопонимание, что сложившаяся ситуация не соответствует долгосрочным отношениям.

«Есть договоренность об урегулировании целого ряда проблем. Поэтому Президент Украины поручил правительству предпринять целый ряд мер для разблокирования отношений с Российской федерацией. Мы должны ускорить гармонизацию таможенных правил и технических регламентов, норм, определяющих происхождение страны товара, и других технических вопросов», - сказал Азаров.

Премьер подчеркнул, что первоочередным вопросом является защита национальных интересов.

Он также отметил, что Украине никто не предложил компенсацию за потерю российского рынка.

«Президент разделяет обеспокоенность тем, что практически останавливаются производства, есть перспектива потери рабочих мест, доходов людей и доходов бюджетов. Как следствие – невозможность государства выполнять свои социальные обязательства», - отметил Азаров, открывая в среду заседание правительства.

Он сообщил, что глава государства поставил перед всеми органами власти задание – сделать все возможное, чтобы остановить развитие негативного сценария.

«И, в первую очередь, это сокращение объемов товарооборота с первым для нас российским рынком, сразу на четверть. Это большой удар по украинской экономике… Речь идет о сохранении для наших товаров российского рынка. Хочу, чтобы все в Украине осознали – нам никто не предложил и не предложит компенсацию российского рынка. Мы не имеем права допустить, чтобы закрывались предприятия», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент 12 ноября провел встречу с представителями УСПП и ФФУ и обсудил с ними проблемы развития экономики государства.

На встрече предприниматели попросили Президента перенести на один год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы они могли подготовиться к работе в новых условиях.

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