Нацбанк озабочен рекомендацией МВФ по гибкости обменного курса

Национальный банк Украины всерьез озабочен рекомендацией Международного валютного фонда по повышению гибкости обменного курса.

«Предложения миссии известны и активно обсуждаются СМИ и участниками рынка. Больше всего интересует проблема гибкости обменного курса. Мы всегда с глубоким вниманием относились к советам МВФ, но, прежде всего, главная цель Нацбанка - это поддержка ценовой стабильности»,- сообщил журналистам заместитель директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Александр Арсенюк, выступая на Украинском банковском форуме при содействии Института Адама Смита.

По его словам, эта главная цель на протяжении последних лет достигается, и темпы инфляции достаточно низкие, что формирует доверие к банковской системе.

Присутствующий на форуме постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше отметил, что система гибкого обменного курса лучше подходит украинским характеристикам экономики. «Мы считаем, что более гибкий обменный курс подтолкнет экспортную эффективность и экономический рост", - сказал он.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов охарактеризовал девальвацию в пределах 10% как допустимую в текущих условиях. «Девальвация порядка 10% не испугает рынок, свыше - может», - сказал банкир. В то же время, обесценивание гривни даже в таких небольших пределах, как отметил его коллега, председатель совета НАБУ Борис Тимонькин, может негативно сказаться на банках, приведет к росту стоимости их активов, в результате чего повысятся требования к капитализации. «Это ударит по капиталу», - сказал Тимонькин.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам последней миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.

По мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходимо принять меры по обеспечению «роста гибкости обменного курса, дополненные политикой по укреплению финансового сектора, амбициозные усилия по консолидации фискальной ситуации, повышение внутренних тарифов на энергоресурсы, а также реализацию комплексных структурных реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и поддержку экономического роста».

По информации Министерства финансов Украины, в настоящее время сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций, в связи с завершением срока действия последней программы «стенд-бай», и последняя миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ.

В то же время, ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявлял, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

Возобновление сотрудничества с МВФ является важным для Украины как источник пополнения золотовалютных резервов и для повышения международных рейтингов, что расширит доступ к внешним займам на мировом рынке капитала.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение Фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.