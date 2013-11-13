МВФ не видит адекватной монетарной политики в Украине

Международный валютный фонд не видит адекватной монетарной политики в Украине и рекомендует Национальному банку Украины перейти к инфляционному таргетированию, сообщил журналистам глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше на Украинском банковском форуме при содействии Института Адама Смита.

“Мы не видим монетарной политики, которая работала бы адекватно. В отношении ставок - не работает, в распределении ликвидности - также не работает. У банков есть ликвидность, но это не всегда отражается на рынке”, - сказал Ваше

По его словам, МВФ предложил несколько вариантов совершенствования монетарной политики.

“Идея в том, что Украина должна перейти к инфляционному таргетированию”, - отметил Ваше.

В тоже время, присутствующий на форуме замдиректора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Александр Арсенюк отметил, что в рамках предыдущей программы МВФ Украина взяла на себя обязательства по развитию финансовых рынков. «НБУ вместе с правительством не сидел сложа руки. Надо обратить внимание на реформу депозитарной системы в средине октября. Вступил в силу новый закон, который обеспечивает развитие финансового рынка, и мы ожидаем, что это даст возможность НБУ применять инструменты монетарного регулирования, как в развитых странах мира», - сказал чиновник.

По словам Арсенюка, в текущем году Нацбанк принял меры по совершенствованию монетарных механизмов через регулирование ставок. «Это установление коридора между ставками по депозитным сертификатам и ставками рефинансирования, что влияет на ставки на межбанковском рынке. Коридор еще шире, чем в других странах. НБУ движется к его сужению постепенно. Дважды в этом году снизилась учетная ставка, и мы обеспечим необходимые параметры монетарной политики, как в развитых странах мира, эволюционным путем», - сказал представитель НБУ. По его словам, именно развитие финансового рынка будет основой для гибкости обменного курса гривни.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам работы миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.

По мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходимо принять меры по обеспечению «роста гибкости обменного курса, дополненные политикой по укреплению финансового сектора, амбициозные усилия по консолидации фискальной ситуации, повышение внутренних тарифов на энергоресурсы, а также реализацию комплексных структурных реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и поддержку экономического роста».

По информации Министерства финансов Украины, в настоящее время сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций, в связи с завершением срока действия последней программы «стенд-бай», и последняя миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ.

В то же время, ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявлял, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

Возобновление сотрудничества с МВФ является важным для Украины как источник пополнения золотовалютных резервов и для повышения международных рейтингов, что расширит доступ к внешним займам на мировом рынке капитала.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение Фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Национальный банк снижал учетную ставку дважды в текущем году: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ. Как заявлял первый замглавы Нацбанка Борис Приходько, регулятор в текущем году продолжит политику снижения учетной ставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нацбанк озабочен рекомендацией МВФ по гибкости обменного курса