Янукович поручил Кабмину разблокировать отношения с Россией

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров предпринять целый ряд мер для разблокирования отношений с Российской федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Урегулированию возникших двусторонних отношений была посвящена встреча на уровне президентов Украины и России. Это главная позиция и всех моих переговоров с главой правительства РФ», - отметил Азаров.

Он напомнил, что во время последней встречи было достигнуто взаимопонимание, что сложившаяся ситуация не соответствует долгосрочным отношениям.

«Есть договоренность об урегулировании целого ряда проблем. Поэтому Президент Украины поручил правительству предпринять целый ряд мер для разблокирования отношений с Российской федерацией. Мы должны ускорить гармонизацию таможенных правил и технических регламентов, норм, определяющих происхождение страны товара, и других технических вопросов», - сказал Азаров.

Премьер подчеркнул, что первоочередным вопросом является защита национальных интересов.

Как сообщал УНИАН, промышленники Украины 8 ноября в ходе встречи с премьер-министром Азаровым обратились к правительству с просьбой активизировать торговые переговоры с Российской Федерацией для недопущения падения производства и сокращения рабочих мест в результате ограничения поставок украинской продукции в Россию.

Как отметил Азаров, с начала текущего года товарооборот между Украиной и Россией сократился почти на четверть. «И Президент, и правительство делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», - подчеркнул премьер.

Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.

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