Азаров напомнил банкам о необходимости снизить ставки по кредитам

Премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил банкам о том, что отсутствие доступных долгосрочных кредитов для реального сектора экономики является одним из внутренних факторов, существенно тормозящих экономическое развитие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства сегодня, 13 ноября.

«Есть внутренние факторы, которые существенно тормозят экономическое развитие. Это отсутствие доступных долгосрочных кредитов для реального сектора и давление правоохранительных органов, - сказал Азаров. – Банковская система Украины, которую государство фактически спасло по время кризиса 2008- 2009 годов, не взяла на себя часть поддержки экономического роста. К сожалению, меня не услышали».

Азаров обратил внимание, что процентные ставки по кредитам в Украине и в Европе делают положение отечественных промышленников неконкурентоспособным. «Как можно конкурировать с производителями из ЕС, если у них ставки по кредитам 1,5%, а у нас больше 20%? Как можно модернизировать экономику, если у нас кредитная поддержка наукоемких отраслей практически нулевая? Экономика задыхается без живых денег», - сказал Азаров.

Он обратил внимание, что накануне заседания правительства Президент Украины Виктор Янукович предложил Нацбанку совместно с правительством внедрить пакет мер по уменьшению стоимости финансовых ресурсов и по обеспечению доступности долгосрочных кредитов для целей модернизации производства. «Нацбанк должен обеспечить максимально эффективное использование механизма учетной ставки для оживления кредитования реального сектора экономики Украины. Более дешевые средства – это поддержка долгосрочного роста и перспективные доходы банков. Банковская система должна это понять, а мы ей поможем к этому прийти», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правительства уже называл недостаточным уровень кредитования украинской экономики. В конце октября Азаров поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования, в том числе по механизмам удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года до 14% годовых, поскольку, по его мнению, привлекать финансовые ресурсы под 20% годовых может себе позволить только спекулятивный бизнес.

Эксперты назвали поручение правительства по снижению ставок по кредитам для бизнеса до 14% годовых к концу года невыполнимым, и полагают, что предложения по снижению процентных ставок по банковским кредитам для бизнеса должны исходить от правительства, а не от Национального банка или коммерческих банков.

По информации Нацбанка, общий объем остатков по кредитам банковской системы в сентябре вырос на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн, в том числе по кредитам юрлицам - на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн. В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%).