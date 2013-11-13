Украина заплатила последний в этом году транш по кредиту МВФ

Национальный банк Украины 12 ноября перечислил Международному валютному фонду 359,2 млн долл., обеспечив полное выполнение обязательств перед Фондом, указанных в кредитном соглашении сторон на текущий год, сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно графику погашения заимствований за 2013 год Украина осуществила выплаты МВФ на сумму 5,603 млрд долл.

"Украина подтвердила статус надежного заемщика всему международному сообществу, и впредь будет своевременно выполнять свои обязательства", - цитирует пресс-служба председателя Национального банка Украины Игоря Соркина.

По словам Соркина, в 2014 году общая сумма выплат по кредиту Международному валютному фонду будет значительно меньше, чем в этом году, и составит 3,663 млрд долл.

Также сообщается, что 2015 год это последний год выполнения кредитных обязательств. Сумма выплаты в 2015 году будет наименьшей за весь период действия договора заимствования и составит 1,485 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch оценило предстоящие выплаты Украины по кредитам и процентам МВФ по состоянию на начало октября в 1,7 млрд долл. По информации Минфина, на начало октября объемы предстоящих выплат по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги, составляли 1,850 млрд долл.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук, Украина должна уплатить по займам в общей сложности 17,7 млрд грн до конца текущего года.

«По обязательствам на этот год осталось уплатить в ноябре 13,5 млрд грн и 4,2 млрд грн в декабре», - сказала она.