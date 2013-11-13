МВФ рекомендовал применять независимый аудит банков для проверки качества активов

13:09, 13 ноября 2013
Финансы
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Международный валютный фонд рекомендовал Национальному банку применять независимый аудит банков для проверки качества активов, адекватности залогов и сформированных резервов, сообщил журналистам глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше на Украинском банковском форуме при содействии Института Адама Смита.

«Мы посоветовали применять независимый аудит банков для проверки качества активов, адекватности резервов и залогов, что позволит укрепить банковскую систему», - сказал Ваше.

Также, по его словам, МВФ постоянно рекомендует правительству убрать норматив 109, который приводит к искажению банковской системы, и провести другие реформы. В частности, по его словам, необходимо устранить налоговые препятствия по реструктуризации кредитной задолженности и продаже неработающих кредитов.

Ваше отметил улучшение ситуации в банковской системе и снижение напряжения, которое отмечалось в начале 2012 года на межбанковском рынке. «Правительству удалось добиться повышения доверия населения, что подтверждается показателями роста депозитов в национальной валюте», - сказал он и акцентировал внимание на таких показателях, как высокая адекватность капитала банков и повышение рентабельности.

В то же время, представитель МВФ напомнил, что необходимо продолжить мероприятия по улучшению состояния банковской системы Украины, в том числе внедрение банковского надзора на консолидированной основе, улучшение системы отчетности, завершение реорганизации банков после кризиса 2009 года. Он считает целесообразным обеспечить законодательные изменения по усилению защиты прав кредиторов и применять несудебные процедуры урегулирования проблемной задолженности. «Еще многое можно сделать в банковском секторе, есть желание двигаться вперед, и мы уверены, что увидим улучшение», - сказал Ваше.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам последней миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.

По информации Министерства финансов Украины, в настоящее время сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций и последняя миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ, но в то же время Украина ведет переговоры со специалистами МВФ относительно макропоказателей, закладываемых в проект бюджета на 2014 год.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявлял, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. Возобновление сотрудничества с МВФ является важным для Украины, как для пополнения золотовалютных резервов за счет новых кредитов, так и для повышения международных рейтингов, что расширит доступ к внешним займам на мировом рынке капитала.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение Фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по оценкам международных рейтинговых агентств S&P, Moody's и Fitch колеблется в пределах от 20 до 40%, что негативно влияет на прибыльность банков. Эксперты прогнозируют, что, несмотря на проводимую банками расчистку балансов, данный показатель сохранится на высоком уровне еще несколько лет.

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