Резервы снижения ставок по депозитам лежат в обеспечении доверия населения к макроэкономической политике страны - НБУ

Национальный банк Украины рассматривает обеспечение доверия населения к макроэкономической политике страны как резервы дальнейшего снижения ставок по депозитам, сообщил журналистам заместитель директора Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Александр Арсенюк.

По словам представителя НБУ, прежде всего снижение ставок обеспечивается низкой инфляцией и стабильностью национальной денежной единицы, и на сегодня эти условия уже выполнены. «Резервы дальнейшего снижения ставок лежат в обеспечении доверия населения к макроэкономической политике страны», - сказал Арсенюк, выступая на Украинском банковском форуме при содействии Института Адама Смита.

По его словам, Национальный банк тесно сотрудничает с правительством по этому вопросу, поскольку в рамках действующего законодательства должен поддерживать курс правительства, а правительство, в свою очередь, также отвечает за стабильность национальной валюты.

Мнения присутствующих на форуме банкиров разделились. Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов согласился, что снижение ставок хотя и происходит медленно, но этот процесс необходимо регулировать исключительно рыночными методами, которые использует Национальный банк.

В то же время, председатель правления банка «Надра» Дмитрий Зинков полагает, что существенное снижение ставок невозможно без административного регулирования. «Без помощи регулятора мы не справимся. Необходимо урегулировать депозитные ставки административно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 23 октября назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики. Азаров поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования, в том числе по механизмам удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года до 14% годовых, поскольку, по его мнению, привлекать финансовые ресурсы под 20% годовых может себе позволить только спекулятивный бизнес.

Эксперты называют поручение правительства по снижению ставок по кредитам для бизнеса до 14% годовых к концу года невыполнимым, и полагают, что предложения по снижению процентных ставок по банковским кредитам для бизнеса должны исходить от правительства, а не от Национального банка или коммерческих банков. Банкиры объясняют высокий уровень ставок по кредитам высокой стоимостью ресурсов, привлекаемых банками для выдачи таких кредитов, в частности, депозитов населения.

Согласно разъяснениям Национального банка, ощутимое снижение процентных ставок по кредитам для бизнеса возможно при совершенствовании защиты прав кредиторов и улучшении состояния самого бизнеса. По информации Нацбанка, общий объем остатков по кредитам банковской системы в сентябре вырос на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн, в том числе по кредитам юрлицам - на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн.

В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%).