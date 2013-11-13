Азаров назвал необоснованные проверки бизнеса «чрезвычайной ситуацией»

Факты необоснованных проверок бизнеса со стороны правоохранительных органов будут восприниматься правительством как «чрезвычайные ситуации», реакция на которые будет жесткой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Предупреждаю, что факты необоснованных проверок Президент и правительство будут расценивать как чрезвычайную ситуацию, разрешать которую мы будем жестко. Вместе с теми, кто ее создал», - сказал Азаров.

При этом он поручил министру доходов и сборов Украины Александру Клименко обеспечить выполнение доходов бюджета за счет сотрудничества с налогоплательщиками и введения адресной и риск-ориентированной контрольно-проверочной работы.

«Уменьшение административного давления на бизнес как никогда сегодня становится решающим фактором экономического роста», - отметил глава правительства. Вместе с тем, он признал, что искоренение коррупции и своеволия – непростое дело. «Работа по принципиальному упразднению всех рисков коррупции и вмешательства в бизнес будет продолжена энергичнее, чем раньше», - сказал Азаров и добавил, что по поручению Президента правительство работает над искоренением практики взимания налогов наперед и формирования задержек возмещения НДС.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров Украины утвердил порядок координации действий территориальных подразделений Министерства доходов и сборов Украины и органов финансового контроля в части проведения совместных проверок предприятий с целью сокращения вмешательства государства в деятельность субъектов предпринимательства. Как отмечается, теперь в случае совпадения сроков проведения плановой проверки одного и того же предприятия разными контролирующими органами, все ведомства должны провести общую проверку, и сообщить о ней субъекту хозяйствования заранее – за 10 дней. Между собой контролирующие органы также должны ежеквартально согласовывать графики проверок.

Комментируя принятое решение, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко сказал, что задача государства – создать такие условия, чтобы бизнес уделял внимание своей текущей деятельности, а не общению с контролирующими органами.