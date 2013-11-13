Киевские предприниматели в ноябре перечислили 700 млн грн единого соцвзноса

Предприниматели Киева в ноябре перечислили порядка 700 млн грн единого социального взноса, администрирование которого осуществляют органы Министерства доходов и сборов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Миндоходов Киева.

«Плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование подали в столичные подразделения Миндоходов 29,6 тыс. отчетов, причем 80% из них – через Интернет», - сообщили в Миндоходов Киева. – «Объем платежей, перечисленных на счета, открытые в Главном управлении Государственного казначейства Украины в Киеве, составил почти 700 млн грн».

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Как сообщал УНИАН, в октябре объем платежей по единому социальному взносу на общеобязательное государственное социальное страхование в Киеве составил 2,2 млрд грн. В целом по стране с начала октября органы Миндоходов аккумулировали порядка 11 млрд грн платежей по ЕСВ.

Ранее в Министерстве отмечали, что динамика платежей соответствует плановым показателям, а это свидетельствует о гладком переходе процессов администрирования единого соцвзноса от Пенсионного фонда к Миндоходов.

Норма о переходе администрирования закреплена положениями вступившего в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы» и вступила в силу с 1 октября текущего года.