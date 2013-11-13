Котировки гривни к доллару на межбанке остались на прежнем уровне

В среду, 13 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару не изменились с 12:00 и установились на уровне 8,2130/8,2170 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0190/11,0285 грн/евро с 11,0175/11,0265 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2496/0,2501 с 0,2494/0,2499 грн/рубль на 12.00. В России курс доллар-рубль незначительно скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8390 (-0,0005).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3410/1,3450.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2300/8,2400 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0345/11,0520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2500/0,2505 грн/рубль.