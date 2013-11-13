Миндоходов проведет серию семинаров по вопросам трансфертного ценообразования

Министерство доходов и сборов Украины с 14 ноября начинает серию семинаров, в ходе которых налогоплательщики и налоговики смогут обсудить основные положения закона о трансфертном ценообразовании, а также механизмы налогового контроля за трансфертным ценообразованием, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Первый семинар пройдет в Ивано-Франковске, и его участниками станут предприниматели и работники налоговых органов Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областей.

«Разъяснения позволят налогоплательщикам избежать двойного толкования норм закона, определить операции, подлежащие контролю, а также методы определения цены в контролируемых операциях», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Миндоходов совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

В сентябре 2013 года Миндоходов разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования.