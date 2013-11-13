Президент поручил главе Нацбанка обеспечить доступность кредитов

Президент Украины Виктор Янукович поручил главе Национального банка Украины Игорю Соркину принять вместе с Кабинетом министров согласованные меры, направленные на уменьшение стоимости финансовых ресурсов и обеспечение доступности кредитов, сообщается на официальном сайте главы государства.

Кроме того, Янукович поручил Соркину обеспечить повышение действенности применения механизма влияния изменения уровня учетной ставки Нацбанка на стоимость финансовых ресурсов в экономике.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил банкам о том, что отсутствие доступных долгосрочных кредитов для реального сектора экономики является одним из внутренних факторов, существенно тормозящих экономическое развитие.

Ранее глава правительства уже называл недостаточным уровень кредитования украинской экономики. В конце октября Азаров поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования, в том числе по механизмам удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года до 14% годовых, поскольку, по его мнению, привлекать финансовые ресурсы под 20% годовых может себе позволить только спекулятивный бизнес.

Национальный банк Украины с 13 августа 2013 года снизил учетную ставку до 6,5% с 7,0%.

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