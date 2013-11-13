Объем депозитов снизился впервые с мая 2012 года – НБУ

Общий объем банковских депозитов в октябре снизился на 0,4% - до 641,9 млрд грн, впервые с мая 2012 года, когда также было зафиксировано снижение объема депозитов на 0,8%, после чего до конца 2012 и с начала 2013 года фиксировался устойчивый рост депозитов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, в течение месяца произошло увеличение остатков депозитов, привлеченных банками в национальной валюте, на 0,3% (с начала года - на 23,2%) при одновременном их снижении в иностранной валюте на 1,5% (с начала года - на 0,1%).

«Это соответствующим образом повлияло на динамику общего объема банковских депозитов, остатки по которым в октябре снизились на 0,4% (с начала года выросли на 13,0%) - до 641,9 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Согласно данным НБУ, остатки депозитов на счетах физлиц за месяц выросли на 1,3% (с начала года - на 17,7%) - до 430,5 млрд грн, в то время как остатки на счетах юрлиц снизились на 3,6% (с начала года выросли на 4,6%) - до 211,4 млрд грн.

Объем монетарной базы за октябрь вырос на 1,3% (с начала года - на 12,9%) - до 288,1 млрд грн, в то время как денежная масса за этот период почти не изменилась, увеличившись с начала года на 12,8% - до 872,0 млрд грн. Объем наличности вне банков за отчетный период вырос на 1,2% (с начала года - на 11,7%) - до 227,1 млрд грн.

Корсчета банков за месяц снизились на 2,0% (с начала года - выросли на 13,6%) - до 28,0 млрд грн. По состоянию на 1 ноября объем обязательных резервов составил 27,5 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке перечислено 9,8 млрд грн.

Объем рефинансирования банков в октябре составил 7,2 млрд грн (с начала года - 34,4 млрд грн) по средневзвешенной ставке 6,52% (с начала года - 7,25%). Объем мобилизационных операций за месяц составил 53,4 млрд грн (с начала года - 234,7 млрд грн) по средневзвешенной ставке 2,08% (с начала года - 2,05%).

Общий объем остатков по кредитам в октябре вырос на 8,6 млрд грн, или на 1% (с начала года - на 7,2%), - до 867,6 млрд грн за счет прироста остатков как в национальной валюте на 1,3% (с начала года - на 9,9%), так и в иностранной - на 0,4% (с начала года - на 2,6%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 1,1% (с начала года - на 8,3%) - до 678,1 млрд грн, физическим лицам - на 0,6% (с начала года - на 3,5%) - до 189,5 млрд грн.

Средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла до 15,58% (с 15,21% в сентябре), а по кредитам в иностранной валюте уменьшилась до 8,85% (с 9,66%). Стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке также выросла - до 4,74% (с 3,13%). В то же время, в октябре произошло снижение средневзвешенной ставки по привлеченным банками депозитам как в национальной валюте - до 9,97% (с 10,09 % в сентябре), так и в иностранной - до 5,76% (с 5,93%).

Объем приобретенных Нацбанком ценных бумаг Украины (по номинальной стоимости) в октябре составил 0,9 млрд грн (с начала года - 38,2 млрд грн), при этом операции по продаже из портфеля не проводились. Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке составляла в октябре в национальной валюте 13,63% годовых (с начала года - 13,28%), в долларах США - 7,87%, в евро - 4,80%. Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме.

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Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,3%, денежная масса – на 1,4%.

По оценкам регулятора, в сентябре стоимость ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке снизилась на 0,58 п.п. - до 3,13% (с 3,71% в августе). В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%). Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).

Общий объем остатков банковских депозитов в течение сентября увеличился на 12,8 млрд грн, или на 2,0% (с начала года - на 13,0% ) - до 641,7 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,7% (с начала года - на 22,7%), в иностранной валюте - на 1,0% (с начала года - на 0,6%).

Общий объем остатков по кредитам в сентябре увеличился на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте, которые в течение месяца выросли на 2,6% (с начала года - на 8,5%). В то же время, остатки в иностранной валюте за месяц снизились на 0,2% (с начала года рост составил 2,2%).

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.