НБУ открыл «Реал Банку» кредитную линию на 800 млн грн

Национальный банк Украины открыл входящему в группу небольших «Реал Банку» невозобновляемую кредитную линию на 800 млн грн под 8,5% годовых для поддержания ликвидности, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующий кредитный договор сроком на 2 года стороны подписали 8 ноября. Первый транш в размере 164 млн грн банк получил под залог недвижимости 11 ноября.

Справка УНИАН, «Реал банк» работает на рынке Украины с 1990 года. По информации Национального банка, никто из его акционеров не владеет пакетом более 10% акций. В июле текущего года акционеры «Реал Банка» приняли решение об увеличении уставного капитала банка в 5,3 раза - до 800 млн грн путем закрытого размещения дополнительного выпуска акций.

По сведениям СМИ, группа компаний ВЕТЭК является ключевым клиентом «Реал Банка».

За январь-сентябрь 2013 года банк получил прибыль в размере 2,414 млн грн.

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