Экономика Великобритании восстанавливается - глава Банка Англии

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что экономика Великобритании наконец восстанавливается, сообщают "Вести.ru".

Согласно официальной статистике безработица в стране в III квартале текущего года упала до 7,6%, достигнув минимального показателя с мая 2009 г.

"В первый раз за долгое время вам не нужно быть оптимистом, чтобы увидеть, что стакан наполовину полон: восстановление наконец-то началось", – сказал Карни.

Напомним, ЦБ Великобритании не намерен повышать процентную ставку до тех пор, пока безработица не упадет до 7%. Однако, по прогнозам банка, такой показатель не будет достигнут ранее 2016 г.