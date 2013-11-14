Дефицит бюджета США в октябре составил 92 млрд долл.

Дефицит бюджета США в октябре, первом месяце нового 2013-2014 финансового года, составил 92 миллиарда долларов против дефицита в 120 миллиардов долларов годом ранее, сообщило министерство финансов страны, передает "Прайм".

Таким образом, показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 102 миллиардов долларов.

Объем государственных расходов в отчетном месяце снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2012-13 фингода и составил 290,52 миллиарда долларов. Объем доходов составил рекордные 198,93 миллиарда долларов, увеличившись на 8% в годовом выражении и продемонстрировав максимальный рост за этот месяц.