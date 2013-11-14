Европейский центробанк может установить отрицательную ставку по депозитам - СМИ

Главный экономист Европейского центрального банка Петер Прет в интервью The Wall Street Journal заявил, что регулятор может установить отрицательную ставку по депозитам или запустить программу покупки активов в рамках борьбы с низкой инфляцией.

«Что касается стандартных мер (ставок), у нас еще есть возможности, включая ставку по депозитам», - отметил Прет.

В свою очередь, глава Бундесбанка Йенс Вайдман подчеркивает важность того, чтобы отрицательная реальная процентная ставка не установилась на постоянной основе и чтобы правительства и рынки не стали заложниками монетарной политики, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, Европейский центральный банк (ЕЦБ) 7 ноября неожиданно решил снизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до новой рекордно низкой отметки в 0,25%.

Ставка по депозитам сохранена на нулевом уровне, маржинальная ставка понижена на 0,25 процентного пункта - до 0,75%. Решения регулятора вступили в силу с 13 ноября.

Аналитики ожидали, что базовая процентная ставка будет сохранена на отметке 0,5%.

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