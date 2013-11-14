В России коллекторы начали предлагать клиентам новую услугу — взыскание "серых" зарплат

В России коллекторы начали предлагать своим клиентам новую услугу — взыскание черных зарплат, которые работодатели не доплачивают сотрудникам, например, при увольнении. Первыми эту нишу стали осваивать Центр развития коллекторства и Агентство финансовой и правовой безопасности РФ, пишут "Известия".

И коллекторам есть где развернуться. По данным Росстата, c 1999 по 2012 год объем зарплаты, которую граждане получают в конвертах, увеличился в 17 раз, до 9 трлн рублей (300 млрд долл.).

Стоимость услуг по взысканию черных зарплат составляет 30–40% от взысканной суммы.

Этот показатель превышает стандартную ставку коллекторов (25–30%). Однако клиент, который попытается вернуть зарплату через суд, может рассчитывать только на взыскание суммы официального дохода, которая, разумеется, в разы меньше. Аргументация суда в данном случае сводится к тому, что работник сам «подписался» на черную зарплату и должен был оценивать все риски на этапе заключения трудового договора.

В числе клиентов, которые обращаются к коллекторам за взысканием долгов, в основном директора небольших компаний. Как правило, речь идет о взыскании сумм около 1,5 млн рублей.

Взыскивая долги по черной зарплате, коллекторы используют методы софт-коллекшн, (телефонные звонки должнику и его контрагентам), обращаются в контролирующие органы (налоговую, ФМС).

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