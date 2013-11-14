Прибыль Mitsubishi UFG выросла на 82,5%

Чистая прибыль крупнейшей финансовой группы Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc по итогам первого полугодия 2013-2014 финансового года (начался 1 апреля 2013 года) увеличилась на 82,5% - до 530,2 миллиарда иен (5,32 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».

Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за апрель-сентябрь составила 36,82 иены (0,37 доллара) против 19,9 иены (0,2 доллара) за аналогичный период прошлого года.

Согласно пересмотренному прогнозу, по итогам текущего 2013-2014 финансового года компания рассчитывает зафиксировать чистую прибыль на уровне 910 миллиардов иен (9,14 миллиарда долларов).

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., основанная в 2001 году, является второй по величине банковской компанией в мире. Компания оказывает широкий спектр финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам, включая кредитование, управление частным капиталом, консультационные услуги. Штаб-квартира компании расположена в Токио, число сотрудников составляет почти 50 тысяч человек.