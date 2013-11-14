Италия подозревает Apple в уклонении от налогов на 1 млрд евро

Налоговые службы Италии подозревают американскую Apple в уклонении от налогов на сумму порядка 1 миллиарда евро (1,34 миллиарда долл.) и проводят свое расследование, сообщили два источника в судебной системе страны, передает Рейтер.

Прокуроры города Милан полагают, что Apple незадекларировала порядка 206 миллионов евро в 2010 году и 853 миллионов евро в 2011 году, сообщил один из источников, подтверждая публикацию итальянского журнала L'Espresso.

"Объемы (неуплаченных) налогов сейчас уточняются", - сообщил источник. По его данным, дочерняя компания Apple в Италии регистрировала часть прибыли через базирующуюся в Ирландии "дочку" Apple Sales International (ASI), тем самым занижая объем облагаемого налогами в Италии дохода.

Apple заявила, что "платит каждый евро и доллар налогов" и деятельность компании постоянно проходит проверку со стороны властей государств по всему миру.