Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 14%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 13,86% - до 9,708 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,3% - до 46,295 млрд долл., импорт сократился на 10,1% - до 56,003 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-сентябре 2013 года составил 0,83 (в январе-сентябре 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 216 стран мира.

По данным Госстата, в январе-сентябре 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 1,5 раза - до 5,059 млрд долл. против дефицита в январе-сентябре 2012 года в 7,393 млрд долл.

По итогам января-сентября 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 21,4% - до 8,205 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 78,3%, до 225,295 млн долл., импорт каменного угля - на 31,9%, до 1,490 млрд долл.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 10,5% - до 10,746 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 5,2%, до 2,074 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-сентябре 2013 года против января-сентября 2012 года снизился на 4,5% - до 9,224 млрд долл., экспорт – вырос на 0,8%, до 5,113 млрд долл.

Украина в январе-сентябре 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 42,2% - до 2,634 млрд долл., импорт - на 24%, до 4,542 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-сентябре 2013 года против января-сентября 2012 года снизился на 14,5% - до 3,868 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 8,6% - до 5,509 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,4 раза - до 7,397 млрд долл., в том числе экспорт товаров из Украины снизился на 9,1% - до 41,128 млрд долл., импорт сократился на 12,4% - до 48,524 млрд долл., коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-августе 2012 года – 0,82).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.