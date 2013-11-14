ВВП Японии замедлился, но оказался выше прогнозов

Замедление экономики Японии в июле-сентябре оказалось лучше прогнозов, и участники рынка ожидают, что ее темпы ускорятся в текущем квартале финансового года, поскольку потребители тратят деньги сейчас, предвосхищая повышение налогов в следующем году, передает Рейтер.

ВВП Японии вырос на 0,5% в июле-сентябре при прогнозе роста на 0,4%. В апреле-июне рост составил 0,9%.

Это уже четвертый подряд квартал роста, лучший период для третьей мировой экономики за три года.

Устойчивый рынок труда и повышение зарплат поддержат потребительские расходы в ближайшие кварталы, говорят экономисты.

Розничные продажи, вероятно, вырастут перед повышением налогов в апреле.

Однако рост капитальных расходов замедлился до 0,2% в июле-сентябре, что намного ниже прогноза в 0,8%. Это говорит о том, что компании по-прежнему не хотят повышать объем инвестиций, необходимых для обеспечения продолжительного роста.

"Темп экономического роста, как ожидается, ускорится в последнем квартале этого года. Несмотря на невысокий основной показатель сегодня, нет причин пессимистично оценивать прогноз, - сказал Дзунко Нисиока из RBS Securities. - Правительственная программа стимулов, вероятно, поддержит капитальные расходы. Мяч теперь на стороне правительства, и я не думаю, что от Банка Японии в ближайшее время потребуют нового смягчения политики".