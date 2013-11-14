Приток иностранных инвестиций в Украину за 9 месяцев составил 1,270 млрд долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре 2013 года составил 1,270 млрд долл., в том числе в третьем квартале приток инвестиций составил 1,247 млрд долл. по сравнению с началом квартала, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, на 1 октября 2013 года объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал нерезидентов), внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 56,565 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,246 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

На конец третьего квартала основными инвесторами Украины являются такие страны, как Кипр – 18,712 млрд долл. (рост на 4,37% в третьем квартале), Германия – 6,195 млрд долл. (0,49%), Нидерланды – 5,504 млрд долл. (2,38%), Российская Федерация – 3,842 млрд долл. (0,5%), Австрия – 3,216 млрд долл. (0,63%), Великобритания – 2,724 млрд долл. (рост 1,0%), Британские Виргинские Острова – 2,452 млрд долл. (1,41%), Франция – 1,843 млрд долл. (1,94%), Швейцария – 1,278 млрд долл. (8,03%), Италия - 1,259 млрд долл. (12,11%).

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 17,752 млрд долл. (31,4% общего объема), в финансовый сектор – 15,063 млрд долл. (26,6%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября 2013 года составила 10,403 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 октября 2013 года составил 66,969 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2013 года составил 6,568 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС – 6,062 млрд долл. (92,3% общего объема), в страны СНГ - 409,9 млн долл. (6,2%), в другие страны мира - 96,1 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 49 стран мира, преимущественная доля из которых принадлежит Кипру (88,6%).

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,772 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл., в то же время во втором квартале зафиксирован отток инвестиций на 390,7 млн долл. Отток иностранного капитала в июне текущего года, по оценкам экспертов, произошел в результате закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

В 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). С учетом оттока капитала общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года.

В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.