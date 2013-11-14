Миндоходов называет провокацией сообщения о взимании благотворительных взносов на таможне

Министерство доходов и сборов Украины называет провокационными сообщения ряда СМИ о существующей практике взимания благотворительных взносов во время прохождения таможенных процедур. Об этом говорится в заявлении министерства, текстом которого располагает УНИАН.

«Министерство доходов и сборов Украины официально сообщает, что информация о принудительном взимании благотворительных взносов во время растаможивания грузов на Киевской таможне Миндоходов, не соответствует действительности и является провокацией, цель которой – дискредитация работы ведомства», - говорится в заявлении Миндоходов.

В Министерстве обратили внимание, что все процедуры во время растаможивания товаров на всех таможнях Миндоходов четко регламентированы действующим законодательством. «Это исключает любую возможность предложений со стороны работников таможенных органов растаможить груз за уплату благотворительных взносов, в том числе в фонд Партии регионов», - отмечают в Миндоходов.

При этом в министерстве призвали предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, в случае возникновения проблем и злоупотреблений, в том числе с признаками бездеятельности со стороны работников органов доходов и сборов, обращаться в сервис «Пульс» по телефону (044)284-00-07. «Каждое обращение расследуется оперативно и о решении проблемы сообщается лично», - отметили в министерстве.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что на Киевской таможне Миндоходов якобы имеют место случаи принуждения предпринимателей уплатить благотворительные взносы в фонд Партии регионов с целью ускорения процедур растаможивания грузов.