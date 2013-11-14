В Украине снизился дефицит внешнеторгового баланса

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2013 года составил 5,836 млрд долл., что на 6,26% меньше дефицита по итогам января-сентября 2012 года в 6,225 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-сентября 2013 года составило 9,709 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5,119 млрд долл., против 11,271 млрд долл. дефицита внешней торговли товарами и 5,046 млрд долл. профицита внешней торговли услугами за аналогичный период прошлого года.

Импорт товаров и услуг в Украину за январь-сентябрь 2013 года (без учета услуг по переработке давальческого сырья) по сравнению с январем-сентябрем 2012 года снизился на 5,785 млрд долл., или на 8,59% - до 61,533 млрд долл. (в январе-сентябре 2012 года – 67,318 млрд долл.). В том числе, импорт товаров снизился на 6,291 млрд долл., или на 10,1% - до 56,003 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 62,294 млрд долл.), импорт услуг (с учетом услуг по переработке давальческого сырья 7,9 млн долл.) вырос на 514,4 млн долл., или на 10,24% - до 5,538 млрд долл. (в январе-сентябре 2012 года – 5,023 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2013 года (без учета услуг по переработке давальческого сырья) по сравнению с январем-сентябрем 2012 года снизился на 5,395 млрд долл., или на 8,8% - до 55,697 млрд долл. (в январе-сентябре 2012 года – 61,092 млрд долл.). В том числе, экспорт товаров снизился на 4,729 млрд долл., или на 9,3% - до 46,295 млрд долл. (в январе-сентябре 2012 года – 51,023 млрд долл.), экспорт услуг (с учетом услуг по переработке давальческого сырья 1,254 млрд долл.) вырос на 587,7 млн долл., или на 5,8% - до 10,657 млрд долл. (в январе-сентябре 2012 года – 10,063 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2013 года составил 797,4 млн долл., что в 4,8 раза меньше дефицита по итогам первого полугодия 2012 года в 3,8 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.